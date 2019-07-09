Milliler Atletizm Şampiyonası için İsveç’te Türkiye U23 Atletizm Takımı, U23 Atletizm Şampiyonası için İsveç’e geldi.

Türkiye U23 Atletizm Takımı, U23 Atletizm Şampiyonası için İsveç’e geldi.

Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası için Türkiye U23 Atletizm Takımı, şampiyonanın yapılacağı İsveç’e geldi. Başkent Stockholm’ün yaklaşık 180 km kuzeyindeki Gavle’de 11 Temmuz’da başlayacak şampiyonada miller madalya rekorunu kırmayı hedefliyor.

49 ülkeden yaklaşık bin 500 atletin yarışacağı Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’na Türkiye 50 sporcu ile katılacak. 11 Temmuz’da başlayacak olan şampiyona, 14 Temmuz’da sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.