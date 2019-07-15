0553 313 94 23

Milliler, 15 Temmuz’u andı

SAMSUN (İHA) – Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü sporcuları, antrenörleri ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte andı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:23
Milliler, 15 Temmuz’u andı

SAMSUN (İHA) – Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü sporcuları, antrenörleri ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte andı.


Buz Pateni Milli Takımı, 7 Temmuz’da başladığı kampını 27 Temmuz’a kadar Samsun’da gerçekleştirecek. Milli sporcular, antrenörler ve yönetim kurulu üyeleri de kampta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü birlikte andı.



“Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”


İlkadım Buz Pateni Salonu’nda yapılan törende konuşan Buz Pateni Federasyon Başkanvekili Orhan Şahin, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren, 15 Temmuz 2016 günü demokrasi ve milli birlik adına her türlü fedakarlığı yapan şehitleri ve gazileri saygıyla, minnetle andıklarını söyledi.


Törende ayrıca Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu ile Kamp Müdürü Kemalettin Akın da hazır bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz’da "1071’den 15 Temmuza Destanlar Müzesi"ne ziyaret
    1. 15 Temmuz’da "1071’den 15 Temmuza..
    2. Ahlat MYO’dan 15 Temmuz sergisi
    3. Balkonundaki atölyesinden dünyaya açıldı
    4. Milliler, 15 Temmuz’u andı
    5. İrfan Buz: “Hedefimiz bir üst lige..
    6. Çocuklar ellerinde bayrakla 15..
    7. Hayırsever iş adamından anlamlı yardım
    8. Pamukkale Belediyesi’nden ‘15 Temmuz’..
    9. Çankırı’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    10. TBMM’de 15 Temmuz özel oturumu
    11. Çarşamba’da 15 Temmuz etkinlikleri
    12. TÜDER, Türkeli Çatak’a yayla gezisi..
    13. Erzincanlı 15 Temmuz şehidi Recep..
    14. Kocaeli’nin ilk millet bahçesi açıldı
    15. Otomobil takla attı! Yaralılar var
    16. Komandolar, teröristlerin malzeme..
    17. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    18. "15 Temmuz" fotoğraf sergisi ve..
    19. Osmaneli’de 15 Temmuz Şehitleri anma..
    20. Başkan Bozkurt’un 15 Temmuz mesajı
    21. Gençlerden 15 Temmuz’a özel klip
    22. Bulanık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    23. Başkan Kuş yaz kampı yapan çocuklarla..
    24. Şanlıurfa’da şehit aileleri ve gaziler..
    25. Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına..
    26. AK Parti Kadın Kolları Başkanı..
    27. Başakşehir 15 Temmuz’u unutmadı
    28. İstanbul'da kamyon devrildi! 1 ağır..
    29. Siverek’te 15 Temmuz Demokrasi ve..
    30. DÜZELTME - "Michael Frey transferinde..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”