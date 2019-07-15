Milliler, 15 Temmuz’u andı

SAMSUN (İHA) – Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü sporcuları, antrenörleri ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte andı.

Buz Pateni Milli Takımı, 7 Temmuz’da başladığı kampını 27 Temmuz’a kadar Samsun’da gerçekleştirecek. Milli sporcular, antrenörler ve yönetim kurulu üyeleri de kampta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü birlikte andı.

“Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”

İlkadım Buz Pateni Salonu’nda yapılan törende konuşan Buz Pateni Federasyon Başkanvekili Orhan Şahin, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren, 15 Temmuz 2016 günü demokrasi ve milli birlik adına her türlü fedakarlığı yapan şehitleri ve gazileri saygıyla, minnetle andıklarını söyledi.

Törende ayrıca Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu ile Kamp Müdürü Kemalettin Akın da hazır bulundu.