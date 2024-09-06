Milliler 1 puanla başladı: 10 kişi kaldık bu kadar oldu...
A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde Ay-yıldızlılar rakibiyle 0-0'lık skorla berabere kaldı. Flaş bir gelişme yaşandı
A Milli Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçı 10 kişi tamamlayan A Milliler, Galler ile golsüz berabere kaldı. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ilk maçında Galler ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar rakibiyle 0-0'lık skorla berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle golsüz sonuçlandı.
İkinci yarıda yıldız futbolcumuz Barış Alper Yılmaz gördüğü 2. sarı kart nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
10 kişi kalan milliler rakibiyle 0-0'lık skorla berabere kaldı ve organizasyona 1 puanla başladı.
İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN FİKSTÜRÜ:
6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye
9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda
11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ
14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye
16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler
19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye