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Spor Milliler 1 puanla başladı: 10 kişi kaldık bu kadar oldu...
Spor

Milliler 1 puanla başladı: 10 kişi kaldık bu kadar oldu...

Yeniakit Publisher
2024-09-06 23:49:00 - 2024-09-07 00:51:25
Milliler 1 puanla başladı: 10 kişi kaldık bu kadar oldu...

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde Ay-yıldızlılar rakibiyle 0-0'lık skorla berabere kaldı. Flaş bir gelişme yaşandı

A Milli Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçı 10 kişi tamamlayan A Milliler, Galler ile golsüz berabere kaldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ilk maçında Galler ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar rakibiyle 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle golsüz sonuçlandı.

İkinci yarıda yıldız futbolcumuz Barış Alper Yılmaz gördüğü 2. sarı kart nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan milliler rakibiyle 0-0'lık skorla berabere kaldı ve organizasyona 1 puanla başladı.

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN FİKSTÜRÜ:

6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye

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