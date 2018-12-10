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Milli yüzücüler Çin'de madalya arayacak

- Çin'in ev sahipliğinde yarın başlayacak 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye 15 sporcuyla madalya mücadelesi verecek

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:16
Milli yüzücüler Çin'de madalya arayacak


ANKARA (AA) - Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın başlayacak.

Hangzhou kentinde gerçekleştirilecek ve 16 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonada Türkiye, 15 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Başkanlığını Hakan Eskioğlu'nun yaptığı kafilede şu sporcular yer alıyor:

Selen Özbilen, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, Nida Eliz Üstündağ, İmge Roza Erdemli, Beril Böcekler, Hüseyin Emre Sakcı, Ümitcan Güreş, Berk Özkul, Yalım Acımış, Kemal Arda Gürdal, İskender Baslakov, Berkay Ömer Öğretir, Erge Can Gezmiş.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:16
  1. 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası
  2. Çin
  3. Hangzhou
  4. kafile
  5. yüzme

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