Milli yüzücüler Çin'de madalya arayacak





ANKARA (AA) - Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın başlayacak.

Hangzhou kentinde gerçekleştirilecek ve 16 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonada Türkiye, 15 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Başkanlığını Hakan Eskioğlu'nun yaptığı kafilede şu sporcular yer alıyor:

Selen Özbilen, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, Nida Eliz Üstündağ, İmge Roza Erdemli, Beril Böcekler, Hüseyin Emre Sakcı, Ümitcan Güreş, Berk Özkul, Yalım Acımış, Kemal Arda Gürdal, İskender Baslakov, Berkay Ömer Öğretir, Erge Can Gezmiş.