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Spor Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti
Spor

Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:41:32 -
Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti

İSTANBUL (AA) - Milli yüzücü Merve Tuncel, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını geçti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ENKA sporcusu Merve Tuncel, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 400 metre serbest yarışta 4.06.83'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.


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