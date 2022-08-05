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Spor Milli yıldıza yol gözüktü!
Spor

Milli yıldıza yol gözüktü!

Fenerbahçe'de yeterli forma şansı bulamayan milli yıldız Serdar Dursun, sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. Milli futbolcuya Almanya'dan talipler var...

Yeniakit Publisher
2022-08-05 14:07:00 -
Milli yıldıza yol gözüktü!

Fenerbahçe'de yeterli forma şansı bulamayan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. Milli futbolcuya Almanya'dan talipler var...

Serdar Dursun'un Fenerbahçe serüveni 1 sezonla sınırlı kalacağa benziyor. Sarı-Lacivertlilerin Bundesliga 2 gol kralı olarak Darmstadt 98'den transfer ettiği Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye veda ediyor.

SERDAR DURSUN FENERBAHÇE'YE VEDA EDİYOR

Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada tamamlamasında büyük pay sahibi olan Serdar Dursun, Jorge Jesus'la birlikte gözden düştü. Portekizli teknik adamın kadroda düşünmediği deneyimli golcünün transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Akşam'ın haberine göre dün oynanan Fenerbahçe-Slovacko maçına sonradan dahil olan ve moralsiz halleriyle dikkat çeken Serdar Dursun'a son olarak Bundesliga ekibi Union Berlin talip olmuştu. Fenerbahçe'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Dursun'un transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

Öte yandan Serdar Dursun'u kadroda düşünmeyen Jorge Jesus, Slovacko maçı sonrası forvet transferi yapabileceklerini dile getirdi. "Henüz kadro tamamlandı diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Üç günde bir maç yapacağımız için kadro derinliği önemli oluyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 33 maça çıkan Serdar Dursun 15 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı. Sarı-Lacivertlilerle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.

 


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