Milli yas kararını hedef almak istedi! Fatih Portakal canlı yayında rezil oldu
İran Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye'de ilan edilen milli yası hedef almak isteyen Fatih Portakal kendisini rezil etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sebebiyle Türkiye'de milli yas ilan edildiğini duyurdu.
Bugün ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.
Rezil oldu ama özür dilemedi!
Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber'de milli yas kararını hedef aldı.
Portakal, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bile "milli yas" ilan edilmediğini söyledi. Reji ise Portakal'ı Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 günlük milli yas ilan edildiği konusunda uyardı.
Yalanı saniyeler içinde ifşa olan Portakal, özür dileme gereği bile duymadı.
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