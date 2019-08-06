Milli voleybolcuların İstanbul kampı başladı - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 12-29 Eylül tarihlerinde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek



ANKARA (AA) - Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girdi. Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-29 Eylül tarihlerinde ilk kez dört ülkenin ev sahipliğiyle (Belçika, Fransa, Hollanda, Slovenya) ortaklaşa düzenlenecek Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takımda şu sporcular yer alıyor: Pasörler: Selçuk Keskin, Oğulcan Yatgın, Arslan Ekşi Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy Smaçörler: Burak Güngör, Burutay Subaşı, Yiğit Gülmezoğlu, İzzet Ünver, Yasin Aydın, Efe Bayram Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Oğuzhan Karasu, Faik Samet Güneş, Çağatay Durmaz, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin Libero: Burak Mert, Volkan Döne, Onurcan Çakır



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.