‘Milli ve yerli’ sanayi SAHAda

“Sizler, sadece savunma sanayimiz için değil, sanayimizin diğer tüm kolları için de örnek bir yapılanma ve örnek bir model ortaya koydunuz” diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SAHA İstanbul Kümelenmesi’nin Türkiye için stratejik önem arz eden, yüksek katma değerli ürün üretiminde “katalizör” vazifesi üstlendiklerini ifade etti.

3 BİN ÜRÜNE DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, birbirleriyle ilgili sektörlerin ve firmaların iş birliğini desteklediklerini, büyük bölümü hibe olmak üzere, çok çeşitli mali destekler sağladıklarına dikkati çekerek, “Büyüme potansiyelimizi artırmak için rekabete ve verimliliğe dayalı bir üretim anlayışını her sektöre yaymayı hedefliyoruz. Yerlileştirme programımız kapsamında, ara malı ithalatını oluşturan yaklaşık 3 bin ürünü detaylı bir şekilde inceledik. İlk aşamada, ülkemizin 30 milyar dolarlık ithalatına karşılık gelen ürün gruplarının yerlileştirilmesine odaklandık” dedi.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

Yıllardır, yetişmiş insan kaynağının adeta bir beyin göçü ile kaybedildiğine işaret eden Varank, “Cumhurbaşkanımızın 100 günlük icraat programında da ilan ettiği gibi bilim insanlarının ülkeye dönüş seferberliği hedefiyle TÜBİTAK ile uluslararası lider araştırmacılar programını hazırlıyoruz. Bu programla hem yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize yeniden kazandıracak hem de dünyanın dört bir yanından araştırmacıları ülkemize davet edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a hediye takdiminde bulundu. Hediye takdimlerinin ardından Varank, katılımcılarla birlikte fuarın açılış kurdelesini kesti ve standları ziyaret etti.

ENGELSİZ KOŞMA ZAMANI

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, SAHA İstanbul olarak bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri kümelenmenin bugüne kadar yaptığı çalışmaların adeta vitrini olma özelliği taşıyan SAHA EXPO Fuarı’nı düzenlediklerini, fuarın Türk sanayisine ve milli teknoloji hamlesi hakkında farkındalığın gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

DERİNLİK KAZANMALI

Bayraktar, “Bugün artık Türkiye, kendi geliştirdiği platformlarla ana platform üretici gücüne erişti. Şimdi artık bizim bu ana platform üretici gücünden komponent ve bileşenlerdeki teknolojilerde derinlik kazanarak ilerlememiz gerekiyor. Bunun için önümüzde hiçbir engel yok” dedi.

Bayraktar, SAHA EXPO 2018’in 15 Eylül Cumartesi gününe kadar süreceğini belirterek, 2 yılda bir yapılması planlanan fuarda bu yıl 135 katılımcı firmanın yer aldığını, sektörün uluslararası temsilcilerini ağırlayacak SAHA EXPO 2018’e 12 ülkeden 24 firmadan 41 misafirin B2B ikili iş görüşmelerine katılmak üzere ziyarete geldiğini söyledi

450 İKİLİ GÖRÜŞME PLANLANDI

Bayraktar, uluslararası iş birliği görüşmelerine ev sahipliği yapacak SAHA EXPO 2018’de online olarak 450 ikili iş görüşmesi planlandığını ifade ederek, şöyle devam etti: “Yerli firmaların ilk kez böyle bir konseptte bir araya geleceği SAHA EXPO, uluslararası iş birliği anlaşmalarının yapıldığı networklerin kurulduğu bir platform olacak. İlk defa SAHA EXPO’da uygulanacak olan Taptoweb uygulaması ile network ağı oldukça teknolojik kurulacak. Taptoweb sayesinde ziyaretçiler kartvizit, katalog değişimine gerek kalmadan stantlardaki elektronik cihazlar üzerinden firmaların videoları dahil, yükledikleri bütün bilgilere ulaşabilecek.”