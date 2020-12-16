  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Milli ve yerli hava savunma füze sistemi "HİSAR-A+" envantere girmeye hazır
Ekonomi

Milli ve yerli hava savunma füze sistemi "HİSAR-A+" envantere girmeye hazır

Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan "HİSAR-A+", 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine de sahip bulunuyor - "HİSAR-A+" sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:56:32 -
Milli ve yerli hava savunma füze sistemi "HİSAR-A+" envantere girmeye hazır

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabul testinin yapıldığını açıkladığı "HİSAR-A+", envantere girmeye hazır hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi "HİSAR-A+"nın, envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığını dile getirdi.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçak, uzak menzilde başarıyla vuruldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, "HİSAR-A+", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.

Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan "HİSAR-A+" 360 derece etkinlik sağlıyor.

Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor.

"HİSAR-A+", sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.

Hisar-A+'nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye destek yağıyor! Çin'den kritik açıklama
Dünya

Türkiye'ye destek yağıyor! Çin'den kritik açıklama

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in her alanda Türkiye'nin yanında olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gel..
Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü
Dünya

Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü

Moldava'da sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Anna Leikovic isimli genç kız anne katili oldu. Leikovic'in annesini öldürdükten sonra iç ..
Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler
Yaşam

Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir hayvansever boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü buldu.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay