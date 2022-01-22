Milli ve manevi değerlere hakareti 'özgürlük' sayıyorlar! Fazıl Say'ın 'Aksu' ve 'Kabaş' çırpınışı

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Yüzde 50'den fazla kesimin oy verdiği bir siyasetçiye hakareti ve ezici çoğunluğunun dini hassasiyeti olan kişilerden oluştuğu bir toplumda, "sanat" adı altında İslami değerleri hedef almayı, "özgürlük" sayan Fazıl Say, Sedef Kabaş'ın çirkin ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesinden sonra gözaltına alınmasını, "Kapkaranlık bir sabah" sözleri ile yorumladı.

Fazıl Say, Hazreti Adem (a.s) ile eşi Hazreti Havva validemize "cahiller" diyen Sezen Aksu'yu "sanat", yüzde elliden fazla vatandaşın oyunu alarak Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin sözlerle hakaret eden Sedef Kabaş'ı da "gazetecilik" adı altında savundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Say, şunları söyledi:

Yoksulluk. Sedef Kabaş gözaltına alınmış, koca Genco Erkal aynı 'suç'dan mahkemelerdeydi, ha, yetmemiş, Sezen Aksu’nun cezası 'dilinin koparılması' olacakmış! Genç bir insan tüm bunlara ne düşünüyordur, dostlar? Yoksulluk 100 çarpı "yoksulluk" olmuş. Düşüncelere daldım. Siz?