Milli utanç Ebrar Karakurt gece kulübünde rezalet çıkarttı!

Mekanda alkol alan Karakurt kendini kaybederek sahnedeki müzsyeni darbetti.

Edinilen bilgiye göre, sapkın Karakurt, eğlence mekanının şarkıcısı Melsum Erdost sahnedeyken yanına giderek mikrofonu müzisyenin elinden almaya çalıştı.

Ebrar Karakurt, Erdost'un mikrofonunu elinden zorla alarak bir de yumrukla saldırdı. Şarkıcının dudağı patladı.

Olaya şahit olan mekandaki bir müşteri sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları anlattı:

"Dünü bugüne bağlayan gece olay çıktı. Sahnede Melsum vardı. İzleyenler içinde de Ebrar Karakurt ve Barış Murat Yağcı vardı. Ebrar çok alkollüydü ve sahneye çıkıp dans ederek Melsum'un sahnesini bozdu. En son 'Yeter ben şarkı söyleyeceğim' diye sahneye atladı. Bunu gören Melsum'un menajeri ayıp oluyor diye Melsum'u sahneden aldı. Ebrar, hâlâ şarkı söylemekte ısrar ettiği için Barış Murat Yağcı'nın ekibinden biri tepki gösterdi. Birbirlerine diklenince güvenlik gelip ayırdı ve Ebrar'ı çıkardı."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ebrar Karakurt tarafından darbedilen şarkıcı Erdost ise olayı doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gün yüzüne çıkmasaydı ben bu konuyu açık etmeyecektim ama madem birileri bu konuyu insanlara açtı evet, dün akşam sahnede böyle bir durum yaşandı. Kendisi sahneye çıktı ve benim elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şu an dudağım hala şiş ve mor halde. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır. Bundan sonra kendisini destekleyici hiçbir içerik paylaşmayacağım. Çünkü kendisi bunu hak eden bir insan değilmiş öğrenmiş oldum."