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Ekonomi Milli üretim için iş birliği
Ekonomi

Milli üretim için iş birliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu arasında ‘ahilik kültürüyle milli üretim hareketi’ iş birliği protokolü imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:44:00 -
Milli üretim için iş birliği

İş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan protokol, gereksinim duyulan nitelikli insan gücü oluşturulmasına ilişkin teknoloji, donanım, Ar-Ge, üretim ve benzeri odaklı konular ile ahilik kültürüne yönelik çalışmaların çok boyutlu gündeme alınarak değerlendirilmesini sağlayacak.

Programlar yenileniyor

Protokolün çerçevesi okullarda verilen eğitim-öğretim programlarının ahilik kültürünü kapsayacak şekilde yenilenmesi olarak belirlendi. Ahilik kültürünün ders içeriği olarak sunulması için müfredat hazırlanması olarak tayin edildi. Protokol kapsamında okullarda öğretmen ve öğrencilere ahilik kültürünün tanıtılmasına yönelik eğitimler düzenlenecek. Ayrıca taraflar birbirlerinin faaliyetlerini destekleyecek, kurumlar ortak çalışmalara imza atacak.

Ahilik kültürü önemli

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, mesleki eğitimde ahilik kültürünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “MÜSİAD’la imzalanan iş birliği protokolü; nitelikli mesleki eğitimin, atölye ve laboratuvar kurulumu ve donatımının gönüllülük esaslı olarak gelişmesine katkıda bulunacaktır. Mesleki eğitimde üreten okullar anlayışıyla eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar güçlü yarınlarımız açısından çok önemli. Ahilik kültürünü içine alan çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi ve eğitim materyallerinin hazırlanması sürecinin çıktıları hakikaten başlı başına büyük bir kazanım olacak.”

Yılmadan çalışacağız

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da memleket meselesi olan mesleki eğitime her zaman desteğe hazır olduklarını belirterek, “Atalarımızdan miras aldığımız kadim kültürü tüm dünyaya yaymak amacıyla MÜSİAD olarak yılmadan ve inançla çalışacağız” ifadesini kullandı. Anadolu mayasıyla yetişen gençlerin, daha iyi bir dünyaya öncülük edebileceğini aktaran Kaan, şu görüşleri dile getirdi: “Mesleki eğitim kurumlarımızın çalışanlarının hizmet içi ve iş başında eğitimlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktan memnun olduğumuzu belirtmeliyim. Gençlerimizi, kıymetli birer maden gibi işleyerek parıldamalarını sağlamak zorundayız. Bunun için işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarını gerçek üretim ortamlarında yaptırmak gerekiyor. İnanıyoruz ki donanımları ve başarılarıyla ülkemizi parlatacak olan gençlerimizdir. Ahilik kültürü ile milli üretim hareketi iş birliği protokolünün üreten Türkiye yolunda güçlü yarınlar için hayırlı olmasını diliyorum.”

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