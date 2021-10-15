Milli uçak projeleri için ‘Demir Kuş’ kuruluyor

Tesisle yerli ve milli ürünlerin seri şekilde üretilmesi hedefleniyor. 2022 Şubat ayında devreye sokulması planlanan ‘Demir Kuş’, Türkiye’de havacılık alanında ilk olacak.

30 yıl faaliyet gösterecek

Tesisle HÜRJET ve farklı konfigürasyonlarının kritik sistemlerinin birbirleriyle entegre test edilmesi, doğrulanması için güçlü bir altyapı sağlanacak. Kazanılacak kabiliyetler, Türkiye’nin beka projesi olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak için de kullanılacak. TUSAŞ mühendislerince tasarlanan ve kurgulanan ‘Demir Kuş’la uçakta kullanılacak tüm kritik ekipmanlar test edilecek. Test çalışmaları Uçuş Kontrol Sistemi, Hidrolik Sistem, İniş Takımı Sistemi, Elektrik Sistemi, Basitleştirilmiş Kokpit ve Aviyonik Sistem üzerinde devam edecek. Yaklaşık 50‘ye yakın kişinin çalışacağı tesis 30 yılı aşkın faaliyet gösterecek.

İlkleri yapıyoruz

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ‘Demir Kuş’la ilgili olarak şunları kaydetti: “Ülkemiz için ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Bu yapı Türkiye’de bir ilk ve dünyada sayılı firmaların kabiliyetleri arasında yer alıyor. Karşı yükleme sistemleriyle uçağın tüm kontrol yüzeylerine çevresel şartlardan dolayı meydana gelecek olan ve manevralar esnasında maruz kalınabilecek yükleri uygulayarak uçuş kontrol sistemi çıktılarının gözlemlenmesine olanak sağlanacak. Gerçek zamanlı kayıt, yeniden oynatma ve anlık analiz özellikleriyle toplanan veriler ‘Sanal İkiz’ konseptinin çalışması için de öncül veri merkezi olarak tasarlandı.”