Milli uçak gemisi için o İtalyan uçak gemisi ITS CAVOUR görücüye çıktı... Seçimleri için kritik karar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine devam edilen millî uçak gemisi projesi kapsamında İtalya Donanması’na ait uçak gemisi ITS CAVOUR’da inceleme gerçekleştirildi. İlgili gelişme Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine devam edilen millî uçak gemisi projesi kapsamında, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Deniz Kuvvetleri Teknik Başkanı Mühendis Albay Cihan Ağaçayak başkanlığında, Dizayn Proje Ofisi ve Deniz Hava Komutanlığı uzman personelinden oluşan heyet tarafından İtalya Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi ile uçak gemisi ITS CAVOUR’da inceleme ziyaretinde bulunuldu.

Bu kapsamda; İtalya Donanma Komutanı Koramiral Aurelio De Carolis, İtalya Deniz Kuvvetleri Gemi Projeleri Bölüm Başkanı Tümamiral Marco Tomassetti, Roma Büyükelçimiz Sayın Ömer Gücük ziyaret edilerek görüşmeler gerçekleştirildi.”

ITS CAVOUR

Cavour, 2001 yılının Haziran ayında Fincantieri tarafından kızağa konmuştur. Bu bağlamda gemi, 20 Temmuz 2004’te Sestri Levante’deki Riva Trigoso tersanesinden denize indirilmiştir. Deniz testleri Aralık 2006’da başlayan gemi, 27 Mart 2008’de ise resmen göreve başlamıştır. Geminin tam operasyonel kapasiteye ulaşma tarihi ise 10 Haziran 2009 tarihidir.

İtalyan Deniz Filosu’nun amiral gemisi, ortak uluslararası deniz operasyonlarının yürütülmesi için kullanılabilecek bir deniz platformudur. Geminin hangarı (134x21m), 12 adet helikopter veya 8 adet AV-8B Plus/JFS için alan sunarken, aynı zamanda tekerlekli ve paletli kara taşıtlarını da barındırabilmektedir.

İki RO-RO rampası, bir Ariete tankının ağırlığına karşılık gelen maksimum 60 tonluk bir yük ile araçların rıhtım kenarından rıhtıma hareket etmesini sağlar. Geminin hava kanadı ise son nesil helikopterler (EH101), SH90A, AB212 helikopterleri ve AV-8B Harrier II Plus STOL uçaklarının bir karışımıdır. Gelecekte bu uçakların yerini 5. nesil F-35B Lightning II savaş uçakları alacaktır. Birim, yüksek Komuta ve Kontrol kabiliyetlerinin yanı sıra, 350 km menzilde hava, su üstü ve denizaltı savunma harbi muharebe sistemlerine sahiptir.