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Ekonomi ‘Milli Turbojet’ uçuracak
Ekonomi

‘Milli Turbojet’ uçuracak

Kale Grubu’nun savunma ve havacılık şirketlerinden Kale Ar-Ge’nin geliştirdiği Milli Turbojet Motoru’nu test ederek, Ar-Ge ve seri üretime hazırlık aşamaları hakkında bilgi alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İnşallah yakın zamanda teslim edeceği bu motorlarla ülkemizde çok büyük bir açığı kapatmış olacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:32:00 -
‘Milli Turbojet’ uçuracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kale Grubu’nun savunma ve havacılık şirketlerinden Kale Ar-Ge’nin geliştirdiği Milli Turbojet Motoru’nu test ederek, proje hakkında bilgi aldı.
Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay ve beraberindeki mühendislerle beraber testi yapan Varank, “Kale Grubu sanayide göz bebeği firmalarımızdan bir tanesi ama aynı zamanda savunma ve havacılık sanayisinde oldukça güçlü bir firmamız” ifadelerini kullandı.

Açığı kapatacak

Varank, “Kale’nin geliştirdiği ve inşallah yakın zamanda teslim edeceği bu motorlarla, ülkemizde çok büyük bir açığı kapatmış olacağız. Biliyorsunuz Türkiye’ye gizli-açık ambargolar uygulanıyor. Bu manada da ambargoları yenecek bir ürünü bugün burada test etmiş olduk. Gerçekten gururluyuz” dedi. Türkiye’nin savunma sanayisinde son dönemde elde ettiği başarıları, dünya medyası ve ülkelerin konuştuğunu belirten Varank, “Bu kendi geliştirdiğimiz ürünlerle adeta savaş konseptleri değişmeye başladı” açıklamasında bulundu. Bakan Varank, “Milli füze projelerimizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz” diye konuştu.

İlk SOM’da 

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay ise “Milli Turbojet Motoru’nun son aşaması olan kalifikasyon testlerinin en geç aralık ortasında başlayıp bir ay içinde tamamlanmış olmasını planlıyoruz. Böylece geliştirme projesi tamamlanacak ve motorumuz artık seri üretime hazır hale gelmiş olacak. Motor kalifiye olduktan sonra biz bunu üretim hattımıza alıp seri üretime başlayacağız” açıklamasında bulundu.

Milli Turbojet Motoru ilk olarak SOM füzesinde kullanılacağını ifade eden Okyay, “Ürettiğimiz motorla uçan füzeler 2021 başlarında test edilmeye başlanacak. Bunların hepsinin en fazla 7-9 ay içerisinde tamamlanabileceğini öngörüyorum. 2021 içinde Milli Turbojet Motor’la uçan füzelerimiz inşallah envanterdeki yerlerini almış olacaklar” diye konuştu.

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