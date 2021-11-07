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Teknoloji Milli tüfekte “15 bin atım” garantisi
Teknoloji

Milli tüfekte “15 bin atım” garantisi

KaleKalıp tarafından üretilen piyade tüfekleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu. Tamamen yerli olan KaleKalıp ürünü KCR556 Piyade Tüfeği, modüler yapıda ve her iki elle kullanıma uygun olarak tasarlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 17:35:00 -
Milli tüfekte “15 bin atım” garantisi

Yaklaşık 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapan piyade tüfeğinin şarjör hariç ağırlığı 2 kilo 630 gram seviyesinde bulunuyor. Tüfekler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. KCR556, “Türkiye’nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği” olarak diğer kullanıcılarına da teslim edilecek.

KaleKalıp Genel Müdürü Selim Erol, “Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in de açıkladığı üzere KCR piyade tüfeklerinin kullanımı başladı. Yerli ve milli üretimle ülkemiz savunma sanayisi sektörünün gelişimine katkı sunmaktan dolayı gururluyuz” dedi. Erol, “Ar-Ge ve üretim süreçlerinde ülkemiz mühendislerinin emekleriyle tasarlanan ve yüzde 100 yerli bir ürün olan KCR556 Piyade Tüfeği’nin gerek teknolojisi gerek kullanım kolaylığı gerekse yüksek güvenilirliği açılarından güvenlik güçlerimize fayda sağlayacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

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