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Spor Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık'ta ana tabloya kalamadı
Spor

Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık'ta ana tabloya kalamadı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:51:42 -
Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık'ta ana tabloya kalamadı

ANKARA (AA) - Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık (Roland Garros) elemelerinin birinci turunda ABD'li Catherine Mcnally'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Dünya 209 numarası 34 yaşındaki Pemra Özgen, elemelerin ilk turunda klasmanın 120. basamağında yer alan 18 yaşındaki ABD'li Catherine Mcnally ile karşılaştı.

Pemra, ilk seti 7-5 almasına rağmen ikinci seti 6-3, üçüncü seti de 7-5 kaybetti.

2 saat 41 dakika süren zorlu mücadele sonunda rakibine 2-1 mağlup olan Pemra, sezonun son grand slam turnuvasında ana tabloya kalamadı.

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