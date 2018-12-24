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“Milli teknolojimizi üretip satalım”

Sanayinin Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken STKA Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, güçlü ve bağımsız olabilmenin yolunun, milli teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktan geçtiğini söyledi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:05
“Milli teknolojimizi üretip satalım”

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA), gerçekleştirdiği “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu toplantıda konuşan STKA Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, güçlü ve bağımsız olabilmenin yolunun, milli teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktan geçtiğini söyledi.

AR-GE’ye yatırım önem taşıyor

Erdal Bahçıvan, rekabet içinde kalabilmek, orta gelir tuzağını aşabilmek için sanayinin inovasyon yetkinliğinin artırılması, teknolojiye, Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu mesajları verdi: “Bunları yaparken eğitimi ve yetişmiş nitelikli iş gücünü de unutmamak ve eş güdümlü olarak yazılım, bilişim teknolojileri, siber güvenlik, robotik, veri analizi ve mekatronik gibi ihtiyaç duyulan yeni meslek alanlarında nitelikli iş gücünü de yetiştirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce bağımsız bir ülke için milli savunmanın arka planında yer alan sanayii ve teknoloji altyapısının da yerli ve milli kaynaklardan karşılanması hayati bir koşuldur.’’

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:05
  1. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)
  2. Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  3. STKA Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
  4. milli teknoloji
  5. Erdal Bahçıvan
  6. Ar-Ge

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