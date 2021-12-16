Milli Takım'ın rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu.
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
Uluslar Ligi'nde diğer ligler ve gruplar ise şöyle:
A LİGİ
1. Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya
2. Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çekya
3. Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan
4. Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler
B LİGİ
1. Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda, Ermenistan
2. Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk
3. Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ
4. Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya
C LİGİ
1. Grup: Litvanya, Faroe Adaları, Lüksemburg, Türkiye
2. Grup: Kosova, Kıbrıs/Estonya, Yunanistan
3. Grup: Azerbaycan, Belarus, Slovakya, Kazakistan/Moldova
4. Grup: Cebelitarık, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan
D LİGİ
1. Grup: Letonya, Andorra, Kazakistan/Moldova, Lihtenştayn
2. Grup: San Marino, Kıbrıs/Estonya, Malta
Turnuva formatı ve maç takvimi
A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.
B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.
A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.
Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:
Müsabakalar
Tarih
1 ve 2. maçlar
2-8 Haziran 2022
3 ve 4. maçlar
8-14 Haziran 2022
5 ve 6. maçlar
22-27 Eylül 2022
Yarı finaller
14-15 Haziran 2023
Final ve üçüncülük maçı
18 Haziran 2023
Play-out maçları
21-23 ve 24-26 Mart 2024