Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

Uluslar Ligi'nde diğer ligler ve gruplar ise şöyle:

A LİGİ

1. Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya

2. Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çekya

3. Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan

4. Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler

B LİGİ

1. Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda, Ermenistan

2. Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk

3. Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ

4. Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya

C LİGİ

1. Grup: Litvanya, Faroe Adaları, Lüksemburg, Türkiye

2. Grup: Kosova, Kıbrıs/Estonya, Yunanistan

3. Grup: Azerbaycan, Belarus, Slovakya, Kazakistan/Moldova

4. Grup: Cebelitarık, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan

D LİGİ

1. Grup: Letonya, Andorra, Kazakistan/Moldova, Lihtenştayn

2. Grup: San Marino, Kıbrıs/Estonya, Malta

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

Müsabakalar

Tarih

1 ve 2. maçlar

2-8 Haziran 2022

3 ve 4. maçlar

8-14 Haziran 2022

5 ve 6. maçlar

22-27 Eylül 2022

Yarı finaller

14-15 Haziran 2023

Final ve üçüncülük maçı

18 Haziran 2023

Play-out maçları

21-23 ve 24-26 Mart 2024