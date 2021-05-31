Milli Takım'ın ikinci hazırlık maçında gol sesi çıkmadı
İkinci hazırlık maçında Antalya'da Gine ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, 0-0'lık skorla berabere kaldı.
Türkiye ile Gine, Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi. İlk yarıda İstediği oyunu sergileyemeyen milliler karşısında Gine 2 net gol pozisyonuna girdi ve değerlendiremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle bitti.
İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen ve birçok gol fırsatı yakalayan ay-yıldızlılar aradığı golü bulamadı. Maç 0-0 sona erdi.
Milli Takım, 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.
30 kişilik kadro 26'ya düşecek
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 26'ya düşürecek.
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 öncesindeki son kampını geçireceği Almanya'ya 26 kişilik kadro ile gidecek.