Milli Takımımız 2020'nin 6. sınavını verecek

A Milli Futbol Takımımız saat 20:45'te başlayacak özel maçta Hırvatistan ile mücadele edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Slovak hakem Slavko Vincic yönetecek.

2020'nin 6. maçı

Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesinde son özel maçını sahasında oynayacak olan Ay Yıldızlı ekibimiz, 2020 yılının 6. mücadelesini verecek. Millilerimiz bu yılın ilk maçında sahasında Macaristan'a karşı 1-0 kazanırken, 6 Eylül'deki ikinci maçında ise deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kalmıştı. Almanya ile de deplasmanda 3-3 berabere kalan Milli takımımız, dördüncü maçında deplasmanda Rusya ile İstanbul'daki 5. maçta da Sırbistan ile 1-1 ve 2-2'lik skorlarla berabere kalarak birer puan aldı.

Şenol Hoca yönetimindeki 68. maç

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu akşam (11 Kasım) Hırvatistan ile yapılacak mücadelede 68. sınavını verecek. Güneş yönetimindeki Milli takımımız geride kalan 67 maçta; 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.