Milli Takım'dan Moldova'ya gol yağmuru!
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.10 Eylül 2019 Salı 23:56
Moldova ile Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Milli Takımımız 4-0 kazandı. Milli Takımımıza farklı galibiyeti getiren golleri 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.
Millilerimiz, bu sonuçla birlikte 6 maç sonunda puanını 15'e yükseltti. Moldova ise 3 puanda kaldı.
İzlanda'nın Arnavutluk'a 4-2 mağlup olması ve Fransa'nın Andorra'yı 3-0 yenmesi sonrası grupta puan durumu şu şekilde oluştu:
1. Fransa: 15
2. Türkiye: 15
3. İzlanda: 12
4. Arnavutluk: 9
5. Moldova: 3
6. Andorra: 0
A Milli Takımımız, 11 Ekim'de Arnavutluk ile evinde, 14 Ekim'de ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Moldova ise önce Andorra'ya konuk olacak, ardından Arnavutluk ile evinde karşı karşıya gelecek.
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