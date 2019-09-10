Milli Takım'dan Moldova'ya gol yağmuru!

Moldova ile Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Milli Takımımız 4-0 kazandı. Milli Takımımıza farklı galibiyeti getiren golleri 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.

Millilerimiz, bu sonuçla birlikte 6 maç sonunda puanını 15'e yükseltti. Moldova ise 3 puanda kaldı.

İzlanda'nın Arnavutluk'a 4-2 mağlup olması ve Fransa'nın Andorra'yı 3-0 yenmesi sonrası grupta puan durumu şu şekilde oluştu:

1. Fransa: 15

2. Türkiye: 15

3. İzlanda: 12

4. Arnavutluk: 9

5. Moldova: 3

6. Andorra: 0

A Milli Takımımız, 11 Ekim'de Arnavutluk ile evinde, 14 Ekim'de ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Moldova ise önce Andorra'ya konuk olacak, ardından Arnavutluk ile evinde karşı karşıya gelecek.