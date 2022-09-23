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Spor Milli Takım'dan 50 yıl sonra bir ilk
Spor

Milli Takım'dan 50 yıl sonra bir ilk

UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile berabere kalan A Milli Takım 50 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 01:30:00 -
Milli Takım'dan 50 yıl sonra bir ilk

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye, beşinci hafta maçında Lüksemburg ile karşılaştı.

Mücadele 3-3 sona ererken bu sonucun ardından A Milliler grup liderliğini garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, 50 yıl sonra Lüksemburg'a karşı bir maçta galip gelemedi. Milliler en son 1972 yılında, 74 Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Bu maç iki takımı tarihte karşı karşıya getiren ilk maçtı.

Bu yenilginin ardından Türkiye, Lüksemburg ile oynadığı 7 milli maçın tamamını kazanmıştı. İki takım karşılaştığı maçlarda ilk kez berabere kaldı.

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