Milli takımda tartışılan Enes’in yaptığına bak! Herkesi şok edecek: Yok artık kazandı
A Milli Takım'da bir türlü istikrarı yakalayamayan ve çok tartışılan Enes Ünal, Avrupa'da devleri peşinden koşturuyor... Milli Takım'da büyük tartışmalara sahne olan Milli takımda oynadığı futbolla saç-baş yolduran Enes Ünal, İspanya’da ise attığı gollerle konuşuluyor.
LaLiga'ın 23. haftasında Getafe sahasında Girona'yı 3-2 yendi. Bu mücadelede milli oyuncu Enes Ünal 14 dakika içinde 2 gol kaydetti.
İspanya LaLiga'nın 23. hafta mücadelesinde Getafe ile Girona karşı karşıya geldi. Mücadele Getafe'nin sahası Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynandı.
Karşılaşma ev sahibi Getafe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Enes Ünal, iki gol kaydetti
Ev sahibinin ilk golünü 2. dakikada milli oyuncu Enes Ünal attı. Mücadelenin 14. dakikasında Enes Ünal bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0 yaptı. Ev sahibinin 3. golünü ise Borja Mayoral kaydetti.
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Girona'nın gollerini ise 54. dakikada Valentin Castellanos ve 80. dakikada Miguel Gutierez attı.
14 dakikada 2 gol kaydeden milli futbolcu Enes Ünal, ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.
Getafe, Enes Ünal'ın golleriyle kazandı
Bu galibiyetle birlikte Getafe ligdeki puanını 25'e çıkardı. Girona ise 30 puanda kaldı.
LaLiga'nın 24. haftasında Getafe, deplasmanda Cadiz'e konuk olacak. Girona ise Atletico Madrid'i ağırlayacak