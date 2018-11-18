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Milli Takım'da Şenol Güneş sesleri!

A Milli Takım Futbol Takımı alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Mircea Lucescu ile yollarını ayırması gündeme geldi.

18 Kasım 2018 Pazar 14:22
Milli Takım'da Şenol Güneş sesleri!

Türkiye A Mili Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun koltuğu sallanıyor.

Lucescu'nun yerine ise flaş bir iddia gündeme geldi. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Rıza Çalımbay'ın görevine son veren Konyaspor yönetiminin Aykut Kocaman ile anlaşmasının perde arkasında yaşananları Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan aktardı. Çalımbay ile yolların ayrılmasından hemen sonra teklif yapılan Kocaman'ın ilk cevabının, "Milli takımı bekliyorum" olduğu ortaya çıktı. Ancak yeşil-beyazlıların ısrarı birkaç gün sonra sonuç verdi ve Aykut Kocaman 'Evet' dedi.

Şenol Güneş Milli Takım'a mı gidiyor?

İsmi uzun süredir Lucescu'nun yerine geçen Kocaman'ın bu tercihinden sonra Rumen teknik adamın tek rakibi olarak Şenol Güneş kaldı. Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılması halinde milli takım ihtimali gündemdeki yerini koruyor. 2.5 milyon Euro ücreti ve kadro tercihleri sürekli tartışılan ve dünkü yenilgiyle millileri küme düşüren Lucescu'nun artık hiçbir kredisi kalmadı. Sezon sonunda yapılacak TFFseçiminlerinde yeni yönetim milli takımın hocasını belirleyecek.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 14:22
  1. Konya
  2. Şenol Güneş
  3. A Milli Takım Teknik Direktörü
  4. A Milli Futbol takımı
  5. Mircea Lucescu
  6. Türkiye

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