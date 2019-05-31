Milli Takımda deprem! Kadrodan çıkartıldı Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Cenk Tosun, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı. Tosun, Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek.

Milli Takım'da Cenk Tosun, Fransa ve İzlanda maçları öncesi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Milli Takım'da Cenk Tosun, dün oynanan Yunanistan maçında sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı. Golcü futbolcu, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Fransa ve İzlanda maçlarında yok.

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