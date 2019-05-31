Milli Takımda deprem! Kadrodan çıkartıldı
Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Cenk Tosun, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı. Tosun, Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek.31 Mayıs 2019 Cuma 17:33
Milli Takım'da Cenk Tosun, Fransa ve İzlanda maçları öncesi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
Milli Takım'da Cenk Tosun, dün oynanan Yunanistan maçında sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı. Golcü futbolcu, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Fransa ve İzlanda maçlarında yok.
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