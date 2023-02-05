Milli takımda büyük kıyım! Tüm ekibi dağıtıldı...

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın görevine son verilmesinin ardından 9 ismin daha bileti kesildi.

Haziran 2023'te olağan seçim olsa da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, kurumda operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Büyükekşi'nin Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile yollarını ayırmasından sonra 9 kişiyle daha veda edildi.

TFF yönetimi, Kafkas'ın ardından Genç Milli Takımlar'ın çeşitli kademelerinde görev alan Hami Mandıralı, Şenol Ustaömer, Turhan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız, Mert Giray ve Cenk Balcı ile yollar ayrıldı. Böylece Tolunay Kafkas'ın ekibi büyük ölçüde dağıtıldı.

Şenol Ustaömer, uzun yıllardırdır bünyesinde yer aldığı TFF'de son olarak Genç Milli Takımlar Sorumlu Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 2005'te U20 Milli Takım'ın teknik direktörü olarak TFF'de çalışmaya başlayan Ustaömer, birçok yaş grubunda hocalık yaptı. Eski Trabzonspor ve Fenerbahçeli futbolcu 2021'e kadar U19 Milli Takamı'nı yönetti.

Ağustos 2020 yılından yana TFF bünyesinde scout olarak görev yapan Trabzonspor'un efsane isimlerinden Hami Mandıralı, önce U21 ve A Milli Takım için scout ekibinde yer aldı. Haber7'ye göre; Mandıralı'nın TFF'deki ikinci serüveni yaklaşık 2.5 yıl sürdü. Mandıralı, 2008-09 döneminde 5 ay U21 Milli Takımı'nı yönetmişti.

Yaklaşık 8 yıldır TFF'de çalışan Fenerbahçe'nin 103 gollü kadrosunun efsane isimlerinden Turhan Sofuoğlu, U15, U16 ve U17 Milli Takımları çalıştırdı. Sofuoğlu son olarak Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü olarak görev yapıyordu.

TFF'nin sözleşmesini sona erdirdiği bir diğer tanınmış isim Mehmet Hacıoğlu da 2012 yılından beri milli takımlar için çalışıyordu. Millilerin altı ayrı yaş kategorisinde antrenörlük yapan Hacıoğlu, son olarak Genç Milli Takım Antrenörü sıfatıyla çalışıyordu.

İşine son verilen diğer isimlerin son pozisyonlarıysa şöyleydi: Sinan Turhan: Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü, Mehmet Yıldırım: Genç Milli Takımlar Antrenörü, Bülent Akyıldız: Ümit Milli Takım Yardımcı Antrenörü ve Genç Milli Takımlar Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü, Mert Giray: Atletik Performans Antrenörü ve Cenk Balcı: Genç Milli Takımlar İdari İşler Uzmanı...