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Spor Milli takıma yeni yıldız!
Spor

Milli takıma yeni yıldız!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 11:53:00 -
Milli takıma yeni yıldız!

A Milli Futbol Takımı'na taze kan geliyor. Gurbetçi futbolcu Stuttgart'ın kaptanı Atakan Karazor, A Milli Futbol Takımı'na kazandırılıyor.

Gurbetçi futbolcu Atakan Karazor, A Milli Futbol Takımı'na kazandırılıyor. 27 yaşındaki ön liberoda prosedür tamamlandı. TFF yönetimi, yürüttüğü çalışmalar sonucu Stuttgart kaptanı Atakan Karazor'un milli takıma seçim uygunluğunu sağladı. 

Sabah'ın haberine göre 1.91 boyundaki ön liberonun vatandaşlık işlemlerine dair prosedürler eylül ayında tamamlandı. Atakan Karazor, Vincenzo Montella'dan davet alması halinde Ay-Yıldızlı formayı giyebilecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında 90 dakika sahada kalan Atakan Karazor, takımı adına sahanın en etkili isimlerinden olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu, Montella'nın davet etmesi halinde ekim ayındaki Karadağ ve İzlanda maçlarında ilk kez milli takım formasını giyebilir.

Stuttgart, Atakan Karazor'u 2019-20 sezonu başında Kiel'den 800 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Transfermarkt verilerine göre tecrübeli futbolcunun an itibarıyla piyasa değeri 12 milyon euro.

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