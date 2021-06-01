Milli Takım'a veda eden 4 isim belli oldu
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 kişilik kamp kadrosunu 26'ya indirerek EURO 2020 kadrosuna son şeklini verdi.
A Milli Takım'da Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca ve Halil Akbunar'ın EURO 2020 kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.
Milli Takım'ın 26 kişilik EURO 2020 kadrosu şöyle:
KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır
DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu
Son hazırlık maçında rakip Moldova
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Antalya'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.
A Milli Takım, yarın saat 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Almanya'ya gidecek ve turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü Paderborn kentinde Moldova ile yapacak.