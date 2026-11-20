Trüf mantarının toprak altında yetişmesi nedeniyle hasadının yalnızca özel eğitimden geçirilen köpeklerle yapılabildiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti: "Trüf mantarının hasadı sadece özel eğitimli köpeklerle yapılabiliyor. Bu da yeri koklayan köpek ırklarının potansiyeline göre değişiyor. Köpeklerin 20 gün ile 1 ay arasında süren bir eğitim süreci oluyor. Akabinde de koklayarak mantarı buluyorlar, kazıyorlar, getirip bize önümüze bırakıyorlar." Akar, trüf mantarının büyük bölümünün yurt dışına gönderildiğini, Türkiye'de de tüketimin yaygınlaşmaya başladığını kaydederek, "Trüf mantarının perakende fiyatı şu anda 70 bin lira civarında. Ağırlıklı toplanan mantarımızın yüzde 90'ı yurt dışına gidiyor. Ama ülkemizde de otellerde, restoranlarda tüketilmeye başlandı. Trüf mantarı aynı zamanda kozmetikte de kullanılmaya başlandı. Biz ülke olarak trüfe biraz uzağız, yeni yeni oluşmaya başlıyor" diye konuştu. Trüf mantarı avcılığına köpeği Rufi'yi sahiplenerek başladığını vurgulayan Bahadır Kemal Kılınç, trüf avcılığı yapmadan önce deneyimli kişilerden bilgi edinmenin ve avcılığın inceliklerini öğrenmenin önemine değindi.