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Spor Milli takım hentbolda 2022 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma şansını kaybetti
Spor

Milli takım hentbolda 2022 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma şansını kaybetti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği Slovenya'ya 30-22 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 06:46:00 -
Milli takım hentbolda 2022 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma şansını kaybetti

Eskişehir A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği Slovenya'ya 30-22 mağlup oldu.

Bu sonuçla gruptaki dördüncü maçını da yitiren milli takım, finallere katılma şansını kaybetti. Slovenya ise gruptaki 3. galibiyetini aldı.

Karşılaşmayı Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ile diğer ilgililer izledi.

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