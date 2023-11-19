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Spor Milli takım futbolcusundan anlamlı hareket!
Spor

Milli takım futbolcusundan anlamlı hareket!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 11:02:00 -

A Milli Takım futbolcularımız, Almanya maçı öncesi seremoniye çıkan çocuklar üşümesin diye eşofman üstlerini çocuklara giydirdi.

Almanya-Türkiye maçı nefes kesti. A Milli Takımımız hazırlık maçında Berlin'de Almanya'yı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle 3-2 mağlup etti. 

A Milli Takım futbolcularımız, Almanya maçı öncesi seremoniye çıkan çocuklar üşümesin diye eşofman üstlerini çocuklara giydirdi.

O anlar yabancı basında ve sosyal medyada geniş yer buldu.

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