Milli takım futbolcusundan anlamlı hareket!
A Milli Takım futbolcularımız, Almanya maçı öncesi seremoniye çıkan çocuklar üşümesin diye eşofman üstlerini çocuklara giydirdi.
Almanya-Türkiye maçı nefes kesti. A Milli Takımımız hazırlık maçında Berlin'de Almanya'yı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle 3-2 mağlup etti.
A Milli Takım futbolcularımız, Almanya maçı öncesi seremoniye çıkan çocuklar üşümesin diye eşofman üstlerini çocuklara giydirdi.
O anlar yabancı basında ve sosyal medyada geniş yer buldu.