Milli taekwondoculardan ABD’de 4 altın madalya Amerika Açık Taekwondo Turnuvası’nın ilk gününde milli taekwondocular 4 altın madalya kazandı.

Amerika Açık Taekwondo Turnuvası’nın ilk gününde milli taekwondocular 4 altın madalya kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas kentinde 80’in üzerinde ülkeden 2 bin 500 civarında sporcunun mücadele ettiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 20 puan veren Amerika Açık Taekwondo Turnuvası’nın ilk gününde erkekler 63, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 57, 67 ve +73 kiloda müsabakalar yapıldı. Türkiye’yi temsil eden sporculardan kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı.

Turnuvanın ikinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 62 kiloda İrem Yaman ile İkra Kayır, +73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen madalya mücadelesi verecek.

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