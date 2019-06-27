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Milli sporculardan Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret

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27 Haziran 2019 Perşembe 16:14
Milli sporculardan Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret

Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcuları Yücel Göker ve Sinan Gümüştekin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti


Selçuklu Belediyespor Kulübünün başarılı milli sporcuları Yücel Göker ve Sinan Gümüştekin antrenörleriyle birlikte, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret etti. 2019 yılında düzenlenen Judo Balkan Şampiyonasında şampiyonluğa ulaşarak altın madalyanın sahibi olan Milli Sporcu Yücel Göker ve 2019 yılında düzenlenen Wushu Kung-Fu branşında Avrupa üçüncüsü olmayı başaran milli sporcu Sinan Gümüştekin, Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette sporcuların yanı sıra Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Selçuklu Belediyespor Kulüp Müdürü Mehmet Ali Kolay ve antrenörler yer aldı. Milli sporcular Yücel Göker ve Sinan Gümüştekin, Başkan Pekyatırmacı’ya verdikleri destek için teşekkür etti.


Başkan Pekyatırmacı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizlerin başarıları hem kulübümüz, hem şehrimizin hem de ülkemiziçin son derece önemli. Özellikle uluslararası şampiyonalarda derece elde eden sporcularımızla ayrıca gururlanıyoruz. Başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:14
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