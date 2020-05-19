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Milli sporculardan "19 Mayıs" mesajı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan etkinlikler çerçevesinde, milli sporcular duygularını videolu mesajda anlattı - Milli Güreşçi Taha Akgül: - "Kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" - Ampute A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak: - "Her türlü engeli her cephede aşan kahraman Türk milletinin geçleri. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:53:06 -
Milli sporculardan "19 Mayıs" mesajı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan etkinlikler çerçevesinde, milli sporcular duygularını videolu mesajla paylaştı.

Milli futbolcu ve sporcuların mesajlarının yer aldığı video, TRT EBA TV Lise kanalındaki 19 Mayıs Özel Yayını'nda yer aldı.

Eski milli futbolcu ve Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Kurtuluş Savaşımızın ve büyük zaferimizin ilk adımının atıldığı, zafer yolculuğumuzun başladığı bu mutlu günde milletimiz ve siz sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu, "İsterse tüm dünya dikilsin karşımıza yılmayız, engel tanımayız, cesurca savaşır her cephede zaferler kazanırız tarihimize. Evde olsak da selam durun geçmişimize. Coşkuyla çarpan kalplerimiz birlik ve beraberlik için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, kurtuluş mücadelesinin kahramanlarını saygı ve rahmetle andığını belirterek, "Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk, "Her türlü engeli her cephede aşan kahraman milletin umudu gençlerimizin ve tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

- "Biz istedikten sonra başaramayacağımız hiçbir iş yoktur"

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise videoda şu mesajı verdi:

"Her türlü engeli her cephede aşan kahraman Türk milletinin geçleri; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bizlere bu bayramı armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarken, birliğimizi beraberliğimizi hiç kimse bozamayacak. Biz istedikten, çalıştıktan ve güçlü olduktan sonra başaramayacağımız hiçbir iş yoktur."

Paralimpik milli atlet Zübeyde Süpürgeci, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutladı.

Trabzonsporlu futbolcular Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Doğan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan isimler arasında yer aldı.


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