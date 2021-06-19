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Spor

Milli sporcular, şampiyonada 2 madalya kazandı

Bulgaristan'daki şampiyonada milli sporcular Servet Angı gümüş, Berati İnanç bronz madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 22:49:00 -
Milli sporcular, şampiyonada 2 madalya kazandı

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde milli sporcular Servet Angı gümüş, Berati İnanç bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda Servet Angı gümüş, Berati İnanç bronz madalya elde ederken Alperen Berber finale yükseldi.

Milli sporcular Sercan Kesgin ve Enes Ülkü bronz, Toygun Aktop ise repesaj maçına çıkma hakkı elde etti.

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