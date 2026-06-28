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Spor Milli sporcu Yunanistan’daki yarışta kaza geçirdi! Co-pilot hastaneye kaldırıldı
Spor

Milli sporcu Yunanistan’daki yarışta kaza geçirdi! Co-pilot hastaneye kaldırıldı

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Milli sporcu Yunanistan’daki yarışta kaza geçirdi! Co-pilot hastaneye kaldırıldı

Milli rallici Ali Türkkan ile co-pilotu Oytun Albayrak, Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Rallisi'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı. Türkkan'ın sağlık durumu iyi Albayrak ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Milli sporcu Ali Türkkan, Acropolis Rallisi’nde kaza geçirdi. Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Türkkan-Albayrak ikilisinin aracının burnu, etabın 12. kilometresindeki atlama bölümünde zemine çarptı. İlk yardım ekiplerinin kaza yerine ulaşması amacıyla yarış bir süre durduruldu.

Sürücü Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken co-pilot Oytun Albayrak ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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