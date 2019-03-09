0553 313 94 23

Milli sporcu, tecrübelerini anlattı

- Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Ankara'da bir alışveriş merkezinde ziyaretçilerle bir araya geldi- Milli sporcu Şahika Ercümen:"Benim hayatım nefes almakla değil, nefes tutmakla başladı"

09 Mart 2019 Cumartesi 18:58
Milli sporcu, tecrübelerini anlattı


ANKARA (AA) - Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Antarktika’da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak adını dünyaya duyuran Şahika Ercümen, "Yaparım Bilirsin" konseptiyle bir alışveriş merkezinde hazırlanan programda ziyaretçilerle buluşarak Türk kadınının potansiyelini, neler yapabileceğini, motivasyon sırlarını ve tecrübelerini anlattı.

Kendisinin bir astım hastası olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan milli sporcu, "Benim hayatım nefes almakla değil, nefes tutmakla başladı." dedi.

Ankara'da deniz olmamasına karşın en fazla dalgıçın başkentten çıktığına dikkati çeken Şahika, "Suyun altı büyüleyici bir yer. Korkulardan korkmuyoruz, diyebiliriz. Astım hastalığım nedeniyle yıllarca evden çıkamadım. Ancak sporcu olduktan sonra limitleri zorlamaya başladım." ifadelerini kullandı.

İzleyicilere nefes alma egzersizi de gösteren dünya şampiyonu sporcu, "Kırdığım rekorlardan önce her zaman bu egzersizleri yapıyorum. Çok derin nefes alarak her şeyi yapabilirsiniz." diye konuştu.

Antarktika'da yaşadıklarını da paylaşan Şahika, denizleri ve çevreyi temiz tutmaları gerektiğini ifade etti.

Şahika Ercümen, söyleşinin sonunda katılanlarla öz çekim yaptı.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:58
  1. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
  2. Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen
  3. Şahika Ercümen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göğüs ağrısının nedeni nedir?
    1. Göğüs ağrısının nedeni nedir?
    2. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından..
    3. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
    4. Alarko'nun Bükreş'te yapacağı çevre..
    5. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    6. Osman Özköylü: "Oyunun hakkı..
    7. Yunus polislerden kanser hastası..
    8. Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve..
    9. Saruhanlı’da Cumhur İttifakı’na yoğun..
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a..
    11. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta..
    12. MHP’li Akçay’dan beka vurgusu
    13. Karaman: "Galibiyet camiamıza hayırlı..
    14. Ercan Kahyaoğlu: "Oyun oynamaya..
    15. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    16. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    17. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    18. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm..
    19. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    20. Önlem paketini yetersiz bulan Sarı..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı