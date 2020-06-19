Milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, 3 ay aradan sonra hazırlıklarına başladı

ORDU (AA) - Para tekvandoda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sporcunun, antrenör Olcay Tercan nezaretinde Durugöl Spor Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor.

Kovid-19 tedbirlerini de alarak çalışan Şeyma Nur'un, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na yöneldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle çalışmalara 3 ay ara verdiğini belirtti.

Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, kaybettiği zamanı elinden geldiğince en kısa sürede tamamlamak istediğini belirterek, "Hedeflerimiz için şimdi 2 katı daha çalışma vakti. Antrenörümle birlikte altın madalyayı ülkeme ve Ordu'ya getirmek için var olan gücümle çalışacağım." ifadelerini kullandı.