  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli sporcu Elif Akyüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Milli sporcu Elif Akyüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 09:42:58 -
Milli sporcu Elif Akyüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Wushuda çok sayıda dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Elif Akyüz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akyüz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Milli sporcu Akyüz, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te Gökkuşağı", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater Solo' tutkunlarının yeni adresi: Suluada", haber kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçti.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden Akyüz, AA muhabirlerine çalışmalarında başarı diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?
Biyografi

Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?

Stratejist Kaan Sarıaydın, Mart 2021’den sonra Türkiye’nin şahlanışını gerçekleştireceğini söyledi. Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptı..
Kapıları sonuna kadar açıp davet etti: İlk sırada kardeş ülke Türkiye'yi istiyoruz
Ekonomi

Kapıları sonuna kadar açıp davet etti: İlk sırada kardeş ülke Türkiye'yi istiyoruz

Türkiye'yi ülkelerinde görmek istediklerini söyleyen Çad Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, Türkiye’yi ülkesine yatırım yapmaya çağırarak,..
700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı
Dünya

700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı

Alman ordusu içindeki aşırı sağcıların varlığı bu kez Meclis Araştırma Komisyonunca kanıtlandı. Komisyon, ordudaki aşırı sağcı yapılanmaları..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay