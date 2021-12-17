  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli sporcu Dünya Şampiyonası'nda finalde
Spor

Milli sporcu Dünya Şampiyonası'nda finalde

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Dünya Şampiyonası'nda finalde

Yeniakit Publisher
2021-12-17 10:59:00 -
Milli sporcu Dünya Şampiyonası'nda finalde

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Dünya Şampiyonası'nda finalde

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de bugün başlayan ve 21 Aralık'a kadar sürecek şampiyonada milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalama yarı finalinde 57.34'lük derecesi ile 8. oldu.

Öğretir, elde ettiği dereceyle finalde yüzmeye hak kazandı.

TOKYO'DA MÜCADELE ETMİŞTİ

ENKA Spor Kulübü'nün alt yapısında yetişen Öğretir, Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etmişti. Öğretir şu an Galatasaray Yüzme takımında mücadele etmekte.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay