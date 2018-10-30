Milli Sondaj Gemisi Fatih yola çıkıyor!
Milli Sondaj Gemisi Fatih, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle Akdeniz'de ilk sondaj için yola çıkıyor.30 Ekim 2018 Salı 13:16
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Sondaj Gemisi Fatih'in Akdeniz'de ilk sondaj için yola çıkması töreninde açıklamalarda bulundu.
Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:
"Enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımıyla kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz.
İnşallah yakın zamanda, muhtemelen gelecek ay Mersin'de sığ deniz sondaj çalışmasına da başlanacak."
Ayrıntılar gelecek...
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