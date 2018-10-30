0553 313 94 23
impression

Milli Sondaj Gemisi Fatih yola çıkıyor!

Milli Sondaj Gemisi Fatih, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle Akdeniz'de ilk sondaj için yola çıkıyor.

30 Ekim 2018 Salı 13:16

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Sondaj Gemisi Fatih'in Akdeniz'de ilk sondaj için yola çıkması töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımıyla kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz.

İnşallah yakın zamanda, muhtemelen gelecek ay Mersin'de sığ deniz sondaj çalışmasına da başlanacak."

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:16
  1. Mersin
  2. Milli Sondaj Gemisi Fatih
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
  4. Fatih Dönmez
  5. Törenle Akdeniz'e açılıyor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Melih Gökçek'i aday gösterecek mi?
    1. AK Parti Melih Gökçek'i aday..
    2. Rezalet! Bin 700 yıllık Ayasofya'ya..
    3. En ucuz, en sağlıklı ve en güçlüsü bu..
    4. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    5. Bakan Dönmez Yunan'ı uyardı: Gerekeni..
    6. Rusya'nın uçak gemisinde kaza! Kayıp..
    7. Dünya bu görüşmeye kitlendi!
    8. Milli Sondaj Gemisi Fatih yola çıkıyor!
    9. Suriyeli mazlumlara yardım eli
    10. Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe!..
    11. Donald Trump çıldırdı! Sert sözler
    12. Çocuk katili İsrail
    13. Erdoğan'dan flaş Melih Gökçek açıklaması
    14. Rusya'dan Türkiye'ye: O ismi sınır..
    15. Ordunun gücüne güç katacak! İşte..
    16. Serveti, 2 günde 19 milyar dolar eridi!
    17. Akit sordu: Çarşafla üniversitelerde..
    18. Bir dönem sona eriyor: Twitter'da..
    19. "İnsanlar, 44 yılda, hayvanların yüzde..
    20. Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı