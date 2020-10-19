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Ekonomi Milli SİHA’lara yeni mühimmatlar geliyor
Ekonomi

Milli SİHA’lara yeni mühimmatlar geliyor

Türkiye’nin geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) başarıyla görev yapan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi; gelecek dönemde genişleyip yeni kabiliyetler kazanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 08:37:00 -
Milli SİHA’lara yeni mühimmatlar geliyor

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, insansız hava araçlarında (İHA) kullanılan MAM-L ile MAM-C’nin kabiliyetleri ve vuruş güçleriyle öne çıktıklarını belirtti. İkinci, sahadan alınan geri bildirimler ve elde edilen bilgilerle bu konuda çok ciddi iyileştirmeler yapıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: “Geldiğimiz nokta itibarıyla MAM ailesi, dünyadaki muadillerinden çok daha önde. Savaş seyrini değiştiren ve vuruş üstünlüğü sağlayan bir mühimmat olarak gündemimize girdi. Özellikle operasyonel olarak kanıtlanmış bir mühimmat olması ve etkinliğinin çok üst düzeyde bulunması Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) açısından çok ciddi avantaj ancak bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle MAM-L ve MAM-C’nin ikinci, daha gelişmiş versiyonlarının şu anda çalışmaları sürüyor.”

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