Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkincisi, AA muhabiri, Türkiye'nin hangi SIH Geliştirme Programı çalışmaları kapsamında bu kadar önemli ve bugün doğru bir karar net olarak kabul edilecektir.

Özellikle TB2 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bayraktar'ı, son çatışmanın kapasite ve kabiliyetini çok ciddi bir avantajla kazandırdı ikincisine işaret ederek, "Bunun işe yaramadığını ve şükran duyması gerektiğini herkese teşekkür etmek. Operasyonun anlamı. Türkiye'nin etkisi açısından çok ciddi bir oyun değiştirici ve operasyonun seyrini Türkiye lehine tercüme eden bir gelişme oldu. "dedi.

Türkiye Bayraktar TB2 başta olmak üzere birçok insansız hava aracı (İHA) Second, platformu İHA'larda aktif bir "üs olarak kullandığımızı, mini akıllı mühimmat (MAM) ailesinin MAM-L ve MAM-C'yi arayabileceğini hatırlattı. saha yetenek ve vuruş gücü açısından çok ciddi bir avantaj sağlıyor. "diye konuştu.

İkincisi, sahadan aldığı geri bildirim ve bilgilerle bu konuda çok ciddi iyileştirmeler yapıldığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla MAM ailesi dünyadaki muadillerinin çok ilerisindedir. Gündemimize savaşın seyrini değiştiren ve grevin üstünlüğünü sağlayan bir cephane olarak girmiştir. operasyonel olarak kanıtlanmış mühimmat ve etkinliği çok yüksek seviyede olması TSK için çok ciddi bir avantaj ama bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.Özellikle MAM-L ve MAM-C'nin , daha gelişmiş versiyonları üzerinde çalışılıyor. Bu aileyi de genişletmek istiyoruz.Akıncı ve Aksungur gibi platformlarımız yakın gelecekte TSK tarafından kullanılacak.Bu platformların kabiliyetleri çok daha yüksek. ve farklı görevleri yerine getirebiliyor. Çalışmalarımız devam ediyor. MAM ailesi, ürün çeşitliliği, farklı savaş başlıkları ve farklı platformlardan ateşlenebilme yeteneği ile gelişmeye ve devam edecek. "

Murat İkinci, bu ürünlerin başarısının özellikle sihai ile paralel olarak Türkiye üzerine uluslararası arenada talebin çok ciddi olduğunu söyledi.

İkincisi aşağıdaki bilgileri sağladı:

"Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere sattığımız ürünlerimiz var. Azerbaycan'da kullanımıyla kardeşlerimize çok ciddi avantajlar sağladığını son videolarda görebiliyoruz. Hedeflere ciddi kayıplar verebilecek bir sistem. hala kullanılıyor. "

Özellikle İHA ve SİHA'ların savaş alanında aktif kullanımının artmasıyla bu çözümlere olan talep ve ihtiyacın çok yüksek seviyelere çıktığını vurgulayan İkincisi, "Bu talebin giderek artacağını düşünüyoruz." ifadeleri kullandı.

Savaş konseptinin ağır ve büyük platformların kullanımından daha hafif, insansız ve daha akıllı platformlara doğru evrildiğine işaret eden İkincisi, ROKETSAN olarak hem MAM ailesini genişletmek hem de dost ve dostların ihtiyaçlarını karşılamak için yeteneklerini artırmak için dahili Ar-Ge projeleri gerçekleştirdi. başta TSK olmak üzere müttefik ülkeler de üst düzey ürünler yaratmak için ekosistemdeki firmalarla çalışacaklarını belirtti.

"Sungur göreve hazır"

Murat İkinci, geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan Sungur hava savunma sisteminin son durumu hakkında da bilgi verdi.

Sungur'un etkili bir şekilde kullanılabileceğini kanıtladığını vurgulayan İkinci, şunları söyledi:

"Araca monte edilen ve araçtan fırlatılabilen versiyon TSK'ya teslim edilmeye hazır. Sungur ve Cirit aynı platformda, hem hava hem de kara hedeflerini aynı anda angaje edebilen sistem ve Sadece zırhlı araç üzerinde hava hedeflerini kontrol ediyor Sayın Cumhurbaşkanımızın ROKETSAN ziyaretinde gösterdiğimiz platform bu iki yeteneği bir arada sunabiliyordu.Buradaki amacımız, bir mobil platformun ileri gözlemci olarak kullanılması veya sınır kontrolü yapılırken kullanılmasıdır. sadece hava veya kara hedefleriyle angaje olabiliyor.Bu konudaki çalışmalarımız son aşamaya geldi.Sungur, araca monteli cirit gibi silahlı kuvvetlerimize teslim etmeye hazır, uzun süredir kendini kanıtlamış bir sistem. Tek platformda sistemler Daha etkili ve dinamik bir platform gerçekleştirmeyi hedefledik Önümüzdeki dönemde farklı silah sistemlerinin birlikte ateşlenebileceği ve daha esnek kullanılabileceği fırlatıcılar görülecektir.