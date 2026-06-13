Pakistan Başbakanı ‘bir ilk’ diyerek açıkladı: Kalıcı ateşkese adım adım

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen arabuluculuk görüşmelerinde barış anlaşmasının nihai metni üzerinde uzlaşı sağlandığını belirterek, sürecin tamamlanması için taraflarla çalıştıklarını ve barışın her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABD ve İran arasındaki barış sürecindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış anlaşmasını sabote etmeye yönelik dezenformasyon kampanyalarına dikkat çeken Şerif, “Pakistan'ın yoğun ara buluculuk çabaları sürerken, barış anlaşmasını sabote etmek isteyenlerin yürüttüğü aralıksız dezenformasyon kampanyasının tamamen farkındayız. Gürültüyü bir kenara bırakırsak, barış anlaşmasının nihai ve üzerinde uzlaşılan metnine ulaşıldığını ve Pakistan'ın sonraki adımları sonuçlandırmak için her iki tarafla da yakın bir şekilde çalıştığını teyit edebiliriz. Barış daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı” ifadelerini kullandı.