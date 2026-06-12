Hakimler Savcılar Kurulu'nun yayımlanan kararnamesiyle 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), merakla beklenen 2026 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi üzerindeki çalışmalarını tamamlayarak ilan etti.

4 BİN 967 HAKİM VE SAVCIYA YENİ GÖREV

Yayımlanan kararnameyle, adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.

BAKAN AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, atamalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır.Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hâkim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

ANKARA'YA YENİ CUMHURİYET SAVCISI

Kararnameye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.