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#1
Foto - 3 kişiyi öldürmüştü: Savcı o sözleri yutmadı!

Olay, 31 Ekim 2025'te saat 03.00 sıralarında Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - 3 kişiyi öldürmüştü: Savcı o sözleri yutmadı!

AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI Onur Arı, 3 aylık hamile eşi Mine Arı, annesi M.A., amcaları Özgür Arı ve F.A. ile yengesi N.A.’ya tabancayla ateş etti.

#3
Foto - 3 kişiyi öldürmüştü: Savcı o sözleri yutmadı!

Mine Arı ile Özgür Arı hayatını kaybetti, yaralılar da tedavileri sonrası taburcu oldu.

#4
Foto - 3 kişiyi öldürmüştü: Savcı o sözleri yutmadı!

2 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI Gözaltına alınan Onur Arı tutuklanırken, şüphelinin 5 ve 6 yaşlarındaki 2 kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

#5
Foto - 3 kişiyi öldürmüştü: Savcı o sözleri yutmadı!

Soruşturmayı yürüten Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli hakkında fezleke hazırladı. Fezlekede; kamu davası açılmasını gerektirir yeterli delil bulunduğu değerlendirildi. Suçun ağırlığı ve yasal zorunluluklar nedeniyle davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirten Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

#6
Foto - 3 kişiyi öldürmüştü: Savcı o sözleri yutmadı!

"CEZA SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRACAK BİR AKIL HASTALIĞI YOK" Fezlekede; soruşturma kapsamında ifadesi alınan Onur Arı, olaydan bir gün önce metamfetamin maddesi kullandığını, cinnet getirdiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını öne sürerek, psikolojik sıkıntıları olduğunu iddia etti. Ancak savcılığın sevk ettiği Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan 10 Nisan 2026 tarihli raporda, şüphelinin ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracak bir akıl hastalığının bulunmadığı, Türk Ceza Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kesinleşti. İncelemede, şüphelinin olay anında suçun hukuki sonuçlarını algılama yeteneğinin tam olduğu belirlendi.

#7
Foto - 3 kişiyi öldürmüştü: Savcı o sözleri yutmadı!

SAVCILIK SAVUNMAYI KABUL ETMEDİ Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin 'Hedef gözetmeden rastgele ateş ettim' yönündeki savunmalarını reddetti.

#8
Foto - 3 kişiyi öldürmüştü: Savcı o sözleri yutmadı!

BASİT YARALAMA DEĞİL KASTEN ÖLDÜRME Yaralıların hayati önem taşıyan göğüs ve batın bölgelerinden vurulmuş olmaları ve şüphelinin yaralılar yere düştükten sonra öldüklerini düşünerek ateş etmeyi bırakması nedeniyle eylemlerin 'Basit yaralama' değil, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu kararına varıldı.

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