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Gündem Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet duası solakları rahatsız etti
Gündem

Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet duası solakları rahatsız etti

Bir teğmenin Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kürsüsünde mezuniyet duası solakları rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 11:40:00 - 2022-02-21 11:40:49

Geçtiğimiz yıllarda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi mezunlarını,  muvazzaf subaylar olarak eğitime aldı.

Eğitimini tamamlayan adaylara, “Din İşleri ve Moral Subayı” olarak görev verildi. Geçtiğimiz günlerde de mezun olan subaylara Milli Savunma Üniversitesi tören düzenledi.

Törende, eğitimini tamamlayan bir Din İşleri ve Moral Subayı da dua okudu. Ancak okunan dua birçok kesim tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

Dua solakları rahatsız etti!

Görüntülerde teğmenin, salavat getirdikten sonra, “Yarabbi her başlayan bitiyor, her yeni eskiyor. İşte bizler de başlamış olduğumuz eğitim sürecini bugün nihayete erdirdik. Yarabbi almış olduğumuz bu eğitimi hakkımızda hayırlara vesile eyle.” duası solak kesimi rahatsız etti.

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Yorumlar

Ahmet

Solakları boş ver Akit.Sakallı karamolla ne alemde?
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DRSN

İP SP DP GP VE DİĞER UFACIK AMA KENDİSİNİ MÜSLÜMAN DİYE TANIMLAYAN PARTİLERE DUYURULUR
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