Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiyesi'ni miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır." dedi.

Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin tarihi boyunca hiçbir zaman saldırgan bir ülke olmadığını belirtti.

Türk milletinin, geçmişinde sömürge lekesi bulunmayan nadir halklardan birisi olduğuna işaret eden Erdoğan, Türk medeniyetinin, bir fetih medeniyeti olduğunu, bu anlayışın, toprakların altındaki ve üstündeki zenginliklerle birlikte ele geçirilmesi üzerine kurulmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim fetih anlayışımız, önce gönüllerin fethidir. Bizim fetih anlayışımızda ayak bastığımız her yerin mamur edilmesi vardır. Bizim fetih anlayışımız, inanç, köken, meşrep ayrımı gözetmeksizin vatan toprakları üzerindeki herkesin yaşamasını ve yaşatılmasını ifade eder. Ecdattan tevarüs ettiğimiz bu anlayışla bugün de elimizin ulaştığı, ayağımızın bastığı her yerde gönüller kazanmanın, yaşatmanın, imar etmenin, eser bırakmanın gayreti içindeyiz. Siyasi ve askeri varlık gösterdiğimiz her yere yağmalamak, almak, çalmak, üzerine konmak, haraç kesmek için değil, elimizdekini paylaşmak ve mümkünse birlikte kazanmak üzere gidiyoruz. Ülkemizin bu onurlu duruşu asırlık hesapların bozulmasına yol açıyor."

Maruz kalınan saldırıların sebeplerinden birinin de bozulan hesapların acısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, sırça köşklerinin çatırdadığını görenlerin bunun hıncını Türkiye'den çıkarmak için her yerde karşılarına çıktığını ama korkunun ecele faydasının olmadığını dile getirdi.

- "Faşizmin ve husumetin işareti"



"Dünya beşten büyüktür" haykırışıyla küresel uyanışa vesile olduklarını ve bu sürecin devam ettiğini aktaran Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yabancı, İslam ve Türk düşmanlığının, ayrımcılığın ayyuka çıktığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Erdoğan, her olumsuz konuda Türkiye'nin öne çıkarılıyor olmasının, Türkiye'yle ilgili bir hassasiyetin değil, zihinlerin gerisindeki faşizmin ve husumetin işareti olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'deki bazı kesimlerin de bilerek veya bilmeyerek bu sinsi oyuna alet olduğunu söyleyen Erdoğan, Batı ülkelerinin daha beter düzeyde yaşadığı sıkıntıların, sorunların sanki sadece Türkiye'ye mahsusmuş gibi yürütülen kampanyaların asla iyi niyetli olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) en başarılı mücadeleyi yürüten ülkelerden biri olunmasına rağmen bu konuda Türkiye'yi karalamaya çalışanların gerçek niyet ve yüzlerini ortaya serdiğinin, güvenlikten kadın cinayetlerine kadar her konuda benzer çarpıtmalara rastlandığının altını çizdi.

- "Bugün nerede durduğumuzu, yarın nereyi hedeflediğimizi gayet iyi biliyoruz"

Eksikleri bildiklerini, bunların düzeltilmesi gayretini gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, "Medeniyet ve devlet tarihlerinin derinliğinin, gücünün, genişliğinin farkında olmayanların hafızaları bir asırla sınırlı olabilir ama biz, binlerce yıllık süreç içinde dün nerede olduğumuzu, bugün nerede durduğumuzu, yarın nereyi hedeflediğimizi gayet iyi biliyoruz. Hamdolsun milletimiz de bu vizyona sahiptir. Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiyesi'ni miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır." diye konuştu.

Ağustos ayının tarihte zaferler ayı olarak yer aldığını söyleyen Erdoğan, bu ayda Malazgirt'le başlayan, Otlukbeli ile devam eden, Çaldıran ve Mercidabık'la süren 450 yıllık süreçte Doğu'daki zaferlerin tarihe armağan edildiğini, Batı da ise Belgrad'ın fethinden Mohaç'a kadar uzanan pek çok zaferin ağustosta kazanıldığını, Kıbrıs'ın da bir ağustos ayında vatan topraklarına katıldığını hatırlattı.

Anadolu'da kurulan son devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin en parlak zaferi olan Büyük Taarruz'un da ağustos ayının Türk milletine hediyesi olduğunu ifade eden Erdoğan, güney sınırların güvenlik altına alınması gayretlerinin ilk adımı Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 4 yıl önce ağustosta gerçekleştirildiğini anlattı.

- "Yeni zaferler için hazırlık yapmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihimizdeki hiçbir zafer diğerinin alternatifi değildir. Tam tersine her zafer bir sonrakinin habercisi, bir öncekinin tamamlayıcısıdır. İnşallah, daha nice ağustoslarda nice büyük zaferlere imza atacağız. Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz karasıyla, deniziyle, havasıyla, tüm unsurlarıyla yeni zaferler için hazırlık yapmaktadır. Milli Savunma Üniversitemiz de ordumuza kazandıracağı subaylar ve astsubaylarla bu mücadeledeki yerini sürekli ileriye taşıyarak güçlendirecektir."

Mezun olanları kutlayan Erdoğan, üniversitenin yönetimine ve eğitim kadrosuna da teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve kardeş ülkelerden gelerek eğitim alanlardan gittikleri yerlere selam götürmelerini istedi.

(Bitti)